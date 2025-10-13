Elezioni in Toscana | Casa Riformista elegge 4 consiglieri due di Italia Viva

Casa Riformista - la lista che riunisce Italia Viva, +Europa, Psi, Pri - avrà quasi sicuramente quattro consiglieri regionali eletti in Toscana. Secondo i calcoli di stasera i quattro eletti saranno la vicepresidente uscente della Regione, Stefania Saccardi, che nel collegio di Firenze 1 ha ricevuto oltre 5.200 preferenze, e Francesco Casini - attuale capogruppo di Iv in Palazzo Vecchio - con oltre 3.200 preferenze nello stesso collegio. Entrambi sono di Italia Viva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: Casa Riformista elegge 4 consiglieri (due di Italia Viva)

