Elezioni in Toscana affluenza e prime proiezioni | Giani verso la riconferma

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore uscente, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, è dato in vantaggio di oltre dieci punti rispetto al candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

elezioni in toscana affluenza e prime proiezioni giani verso la riconferma

© Gazzetta.it - Elezioni in Toscana, affluenza e prime proiezioni: Giani verso la riconferma

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

elezioni toscana affluenza primeElezioni regionali Toscana: affluenza, come è andata fin qui? Forte calo - Ecco i dati delle grandi città toscane nella rilevazione dell’affluenza delle 12 ... Secondo lanazione.it

elezioni toscana affluenza primeRegionali Toscana: prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - 15% rispetto al 2020: quando sono arrivate 1. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Toscana Affluenza Prime