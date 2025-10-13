Elezioni in Toscana affluenza e prime proiezioni | Giani verso la riconferma
Il governatore uscente, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, è dato in vantaggio di oltre dieci punti rispetto al candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Elezioni TOSCANA Arrivano le prime proiezioni sui partiti. PD nettamente primo partito, molto bene Casa Riformista. M5S al 5,6% - X Vai su X
Elezioni Toscana, Pd primo partito, poi FdI e Avs: i numeri degli exit poll - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Toscana: affluenza, come è andata fin qui? Forte calo - Ecco i dati delle grandi città toscane nella rilevazione dell’affluenza delle 12 ... Secondo lanazione.it
Regionali Toscana: prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - 15% rispetto al 2020: quando sono arrivate 1. Si legge su ansa.it