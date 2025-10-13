C’è un dato che più di tutti fotografa la situazione politica e sociale della Toscana: l’affluenza alle urne. Mentre gli occhi erano puntati sullo scontro tra i candidati alla presidenza della Regione, la vera sorpresa è arrivata dai numeri della partecipazione. Una partecipazione che si è rivelata drammaticamente bassa, al punto che gli osservatori parlano già di un segnale preoccupante per la democrazia italiana. Alle elezioni regionali 2025 in Toscana, infatti, ha votato soltanto il 47,7% degli aventi diritto. Un dato che, rispetto al 62,6% registrato nel 2020, rappresenta un crollo netto di quasi 15 punti percentuali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elezioni, i dati sull’affluenza sono spaventosi: “Non succedeva dal 2020”