Elezioni ecco chi ha vinto | i numeri parlano chiaro
Le elezioni regionali in Toscana si sono confermate un appuntamento di grande importanza per l’intero panorama politico nazionale. In lizza per la presidenza della Regione, Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra e dal Partito Democratico insieme alle forze progressiste, ha cercato la riconferma dopo un mandato incentrato su sanità, infrastrutture e transizione verde. Sul fronte opposto, il centrodestra ha puntato su Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con l’obiettivo di strappare la guida della regione a una coalizione storicamente radicata. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: elezioni - vinto
Elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, affluenza in calo alle 19. Quando chiudono le urne e quando sapremo chi ha vinto
Il partito di Maia Sandu ha vinto le elezioni in Moldova
Il partito filo-Ue ha vinto le elezioni in Moldavia
In Portogallo il centrodestra ha vinto le elezioni comunali, mentre l’estrema destra è andata peggio del previsto - X Vai su X
«Ci dicevano che non avremmo vinto le elezioni, che non avremmo mai governato più di sei mesi, ci davano sempre per sfavoriti. Ma la nostra storia dimostra che ce la possiamo fare anche in Toscana. La sinistra sottovaluta i cittadini». Così là premier Giorgia Vai su Facebook
Risultati elezioni regionali Toscana, guarda in diretta come è andata nella tua città - Il peso dei partiti e delle coalizioni: comune per comune, è possibile consultare i dati mano a mano che affluiscono al Ministero dell’Interno ... Segnala lanazione.it
Toscana, risultati elezioni diretta. Si vota fino alle 15. Alle 23 di ieri l'affluenza era ferma al 35,7%, in calo - Riaprono alle 7 e chiuderanno alle 15 i seggi per eleggere il governatore della Toscana, con Tomasi di Fdi che sfida l'uscente pd Giani. Secondo ilmessaggero.it