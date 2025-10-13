Elezioni c’è già il primo verdetto ufficiale | chi può festeggiare
Una nuova tornata elettorale si è chiusa lasciando il Paese col fiato sospeso, in un clima di attesa che ha ricordato le grandi sfide politiche del passato. Ogni voto, che si tratti di un’elezione regionale o comunale, diventa inevitabilmente un banco di prova, un termometro politico capace di misurare l’umore del Paese e il grado di consenso verso il governo nazionale. Centrodestra e centrosinistra si sono affrontati ancora una volta sul terreno delle urne, consapevoli che ogni vittoria o sconfitta pesa ben oltre i confini locali. Negli ultimi anni si è assistito a un evidente cambio di vento in alcune regioni, dove il centrosinistra ha dovuto incassare battute d’arresto significative, costringendo la segretaria Elly Schlein e la sua coalizione a un profondo riesame strategico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
