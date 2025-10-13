Elezioni amministrative a Chieti | il centrodestra al lavoro per scegliere il candidato sindaco una manifestazione in città per i tre anni di governo Meloni

Chietitoday.it | 13 ott 2025

Sarà Chieti a ospitare la manifestazione del centrodestra abruzzese, in occasione dei tre anni dall'insediamento del governo Meloni. L'appuntamento, per sabato 25 ottobre, è stato fissato in occasione del tavolo delle forze politiche della coalizione di centrodestra, che si è riunito lunedì 13. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Centrodestra: oggi il tavolo per le amministrative. Il 25 ottobre manifestazione a Chieti

Stefani in Veneto, Lobuono in Puglia e Cirielli in Campania: ecco i candidati del centrodestra alle regionali. E in Lombardia… - Tradotto: Meloni incassa il diritto di rivendicare per Fratelli d'Italia la Lombardia nel 2028, visto che indicare il nome spetterà al partito "con il più recente maggiore peso elettorale"

