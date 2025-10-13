Alla fine, se andrà bene, voterà un senese su due in linea con la Toscana che potrebbe attestarsi intorno al 50 per cento. Una perdita di una decina di punti rispetto a cinque anni fa e un ritorno al collasso elettorale del 2015, quando alle regionali toscane voto il 48,28 per cento, con la provincia di Siena appena sopra al 51,51 per cento. Male per chi governa, che non richiama abbastanza i cittadini alle urne, male per chi è all’opposizione e evidentemente non riesce a mobilitare, anche se alla fine a contare sarà il risultato e la percentuale dei votanti resterà un argomento di dibattito e poco più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Elezioni, affluenza giù. Il calo netto di votanti colpisce anche Siena