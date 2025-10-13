El Shaarawy si sposa la proposta da sogno a Ludovica Pagani | chi è l’influencer della storica gaffe della classifica – Il video

Stephan El Shaarawy ha chiesto a Ludovica Pagani di sposarlo. Il “Faraone” e l’influencer e dj diventeranno presto marito e moglie, e hanno scelto di condividere il momento sui social con un post emozionante. «Sì all’amore della mia vita», ha scritto Pagani nella didascalia che accompagna le immagini della proposta del calciatore della Roma. Un nuovo passo per la coppia. Si tratta di un nuovo capitolo per i due, che sono insieme da diversi anni. L’annuncio ha raccolto migliaia di interazioni da parte di fan e follower, che hanno voluto celebrare con loro questo momento. Un fiume di auguri si è scatenato accanto alle immagini del calciatore che, in ginocchio, ha fatto la fatidica domanda all’influencer che, incredula, si copre la faccia vicino al tavolo della cena in terrazza. 🔗 Leggi su Open.online