El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano | l’annuncio della coppia sui social
Dopo due settimane dalla notizia della prossima paternità di Paulo Dybala, in casa Roma si festeggia un nuovo dolce annuncio. Tramite un post pubblicato sui social, Stephan El Shaarawy ha annunciato il futuro matrimonio con la compagna Ludovica Pagani. Nel post condiviso dalla coppia su Instagram, accompagnato dalla didascalia “Si all’amore della mia vita”, viene mostrato anche l’esatto momento della proposta dell’esterno offensivo giallorosso, accompagnato da altri scatti a testimoniare la felicità dei due, che convoleranno a nozze dopo diversi anni di fidanzamento. Tra i tanti commenti è spuntato, ovviamente, anche quello del club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
