El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano | la romantica proposta

(Adnkronos) – El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano. L'attaccante della Roma ha chiesto la mano dell'influencer dopo anni di fidanzamento. "Si all'amore della mia vita", ha scritto Pagani a corredo degli scatti della romantica proposta di matrimonio. El Shaarawy ha creato un'atmosfera suggestiva per la proposta, tra candele e un anello luminosissimo. Il calciatore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: shaarawy - ludovica

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: l’annuncio della coppia sui social

Ludovica Pagani ha detto sì: sposera El Shaarawy. L'annuncio sui socia

El Shaarawy si sposa, la proposta da sogno a Ludovica Pagani: chi è l’influencer della storica gaffe della classifica – Il video

? #ElShaarawy e Ludovica #Pagani presto sposi: "Sì all'amore della mia vita" - FOTO #ASRoma - X Vai su X

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano, la proposta di matrimonio da sogno e il maxi-anello: «Sì all'amore della mia vita» - L'influencer, 30 anni, e il calciatore della Roma, 33 anni, sono pronti a fare il grande passo. leggo.it scrive

Ludovica Pagani ha detto sì: sposera El Shaarawy. L'annuncio sui socia - La romantica proposta a lume di candela e l'emozione di lei. Da msn.com