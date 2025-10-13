Egitto vertice Sharm el-Sheikh per firma su piano di pace Hamas-Israele | presenti anche Trump Macron Meloni Merz Starmer e Sanchez – DIRETTA
Il vertice, che prende il via alle 14.30, è aperto dal presidente americano e da quello egiziano, e sarà seguito da una “foto di famiglia” e dalla sessione plenaria A Sharm el-Sheikh si tiene oggi il vertice per la firma del “piano di pace” tra Hamas e Israele, appuntamento che segna una svol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: egitto - vertice
Gaza, il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto: Hamas pronto ai negoziati per la pace
Piano di pace per Gaza, la svolta è reale: Netanyahu ferma l’offensiva nella Striscia, domani il primo vertice in Egitto
Gaza, al via il vertice di pace in Egitto. Trump minaccia Hamas e avverte Netanyahu : “Basta attacchi”
#TG2000 - Oggi vertice per la #pace in #Egitto. Attese e speranze #13ottobre #Gaza #Hamas #Trump #Israele #Knesset #ostaggi #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Il presidente degli #StatiUniti #Trump è in #Medioriente. Più tardi sarà alla #Knesset, il Parlamento israeliano, poi in #Egitto al vertice di #SharmElSheik per la firma dello storico accordo per #Gaza Vai su Facebook
I leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente. Ma Trump è ancora in Israele: «Tra un po’ se ne vanno tutti…» - Il prolungamento degli impegni a Gerusalemme fa slittare il summit per la pace voluto dallo stesso leader Usa. Segnala msn.com
Vertice di pace Sharm el Sheik, l'arrivo del presidente egiziano Al Sisi e di Tony Blair - (LaPresse) I presidenti e i funzionari di oltre 20 paesi arrivano a Sharm El- Riporta stream24.ilsole24ore.com