egitto massima sicurezza a sharm el sheikh per il summit su gaza

(LaPresse) A Sharm el-Sheikh, in Egitto, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista del vertice dei leader mondiali presieduto dai presidenti degli Stati Uniti e dell’Egitto per discutere dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Israele e Hamas non hanno contatti diretti e non è prevista la loro partecipazione al vertice. Israele ha respinto qualsiasi ruolo a Gaza per l’Autorità Nazionale Palestinese, sostenuta a livello internazionale, il cui leader è in arrivo. Anche i leader di Turchia, Giordania, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia (con la premier Giorgia Meloni), Nazioni Unite e Unione Europea hanno dichiarato la loro partecipazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

