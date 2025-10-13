Effetto Rondo alla ChorusLife Arena | 2mila persone per la Blu Basket che batte l’Urania Milano
Bergamo. In oltre 2mila alla ChorusLife Arena per la prima in assoluto della Blu Basket nella città di Bergamo, quella che da quest’anno porta nel nome e con cui la società spera di stringere un legame sempre più stretto. Le basi sono state gettate nel pomeriggio di domenica, quando nella sfida contro l’Urania Milano, vinta per 77-69, le due tribune principali si sono riempite e hanno sostenuto la squadra anche con qualche coro. “Effetto Rondo”, si potrebbe dire senza problemi, visto che centinaia di fan sugli spalti accorsi per seguire la partita erano soprattutto fan del celebre trapper Rondodasosa, quasi 2 milioni di follower su Instagram, ospite della società, seduto a bordocampo e acclamatissimo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
