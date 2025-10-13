Edwige Fenech e la nuova vita in Portogallo La maleducazione legata all’età delle donne

Il sex-symbol del cinema italiano di alcuni anni fa si pronuncia sul caso. "Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

edwige fenech nuova vitaEdwige Fenech, nuova vita in Portogallo: «Faccio danza, mi fa sentire viva. Le critiche a Marcella Bella? Scortese far notare a una signora che ha una certa età» - a ruota libera, su Rai 1. Scrive msn.com

edwige fenech nuova vitaEdwige Fenech, nuova vita in Portogallo: «Faccio danza, mi fa sentire viva. Le critiche a Marcella Bella? Scortese far notare a una signora che... - ... Secondo msn.com

