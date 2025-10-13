Educatori approvato Ddl professioni | cosa cambia per albo Cfu tirocinio e tre anni di servizio
Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella giornata dell’8 ottobre 2025, il disegno di legge recante modifiche sulle professioni degli educatori e dei pedagogisti in merito all’accesso all’albo, ai crediti formativi universitari, al periodo di tirocinio e a cosa cambia per chi abbia già tre anni di servizio. Il Ddl va a modificare quanto prevede la legge numero 55 del 15 aprile 2024 in materia di disciplina delle professioni educative e pedagogiche. In effetti, il testo del disegno di legge interviene sulla norma che ha istituito l’ordinamento delle professioni per consentire la piena operatività dell’albo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Salvitti, ddl professioni in Parlamento, obiettivo semplificare - "L'arrivo in Parlamento dei disegni di legge per la riforma delle professioni apre la fase nella quale si può incidere per il riordino di un comparto fondamentale, che rappresenta la cinghia di trasmi ... Si legge su ansa.it
Educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio sanitari? In Parlamento provammo a fare chiarezza - vorrei offrire un mio contributo al recente dibattito, apparso su Quotidiano Sanità il 14 marzo 2024, sulle Competenze degli educatori professionali socio- Segnala quotidianosanita.it