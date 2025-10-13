Educatori approvato Ddl professioni | cosa cambia per albo Cfu tirocinio e tre anni di servizio

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella giornata dell’8 ottobre 2025, il disegno di legge recante modifiche sulle professioni degli educatori e dei pedagogisti in merito all’accesso all’albo, ai crediti formativi universitari, al periodo di tirocinio e a cosa cambia per chi abbia già tre anni di servizio. Il Ddl va a modificare quanto prevede la legge numero 55 del 15 aprile 2024 in materia di disciplina delle professioni educative e pedagogiche. In effetti, il testo del disegno di legge interviene sulla norma che ha istituito l’ordinamento delle professioni per consentire la piena operatività dell’albo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

