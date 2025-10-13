Edison i soci Electricité de France pronti per l' apertura in borsa come anticipato dal GdI; possibile capitalizzazione tra i 10 e i 12 miliardi di euro
Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, a margine dell'assemblea di Assolombardia: "Apertura del capitale? Noi attendiamo, siamo pronti a rispondere a qualsiasi decisione." Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda ha dichiarat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: edison - soci
Presentato ieri il V Rapporto Edison-Censis «Dietro le quinte del mercato libero: cosa pensano cittadini e imprese». Il Rapporto racconta le culture sociali dell’energia di famiglie e imprese, certificando come, nel travagliato contesto attuale, l’energia sia un - facebook.com Vai su Facebook
Edison, il ceo Monti conferma che i soci francesi stanno valutando di aprire il capitale - L’ad, a margine dell’assemblea di Assolombarda, afferma: pronti a qualsiasi decisione, anche a entrare in Borsa ... Da milanofinanza.it
Edison cresce nelle rinnovabili ma i risultati frenano. Proposto dividendo ai soci - MILANO – Rinnovabili e attività downstream trainano i ricavi di Edison, che chiude il 2024 con una flessione nella prima riga di bilancio, da 18,4 a 15,4 miliardi di euro, a causa della riduzione dei ... Lo riporta repubblica.it