Edilizia residenziale sociale online la graduatoria definitiva di assegnazione

È pubblicata sul sito del comune di Piacenza, all'Albo pretorio online ed è affissa, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via Beverora 57, la graduatoria definitiva delle domande ammesse al bando per l'assegnazione di 8 alloggi di edilizia residenziale sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

