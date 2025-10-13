Edilizia residenziale sociale online la graduatoria definitiva di assegnazione

È pubblicata sul sito del comune di Piacenza, all'Albo pretorio online ed è affissa, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via Beverora 57, la graduatoria definitiva delle domande ammesse al bando per l'assegnazione di 8 alloggi di edilizia residenziale sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: edilizia - residenziale

"Errori non corretti nella graduatoria per gli alloggi di edilizia residenziale", interrogazione della Lega

Edilizia pubblica residenziale, ecco la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi

Avanzano i lavori per otto alloggi di edilizia residenziale pubblica di Arca Nord

Fondi PNRR Edilizia Residenziale Pubblica : II tranche di domande al via Pubblicato il secondo avviso per l’accesso ai fondi #PNRR per riqualificazioni con miglioramento energetico minimo del 30% e senza l’uso di combustibili fossili. Domande fino a - facebook.com Vai su Facebook

Incentivi PNRR edilizia residenziale pubblica, riaperto lo sportello. Apre la procedura a sportello per la richiesta del contributo PNRR che supporta le ristrutturazioni energetiche delle case popolari. Sul tavolo oltre 1 milione di euro - X Vai su X

Edilizia residenziale e sociale pubblica, arriva il ‘Piano Casa Italia’ - Si chiama ‘Piano Casa Italia’ il Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti metterà a punto entro giugno 2025 per rispondere ... edilportale.com scrive

Edilizia residenziale sociale. Progetto per dodici appartamenti - Saranno portate oggi in Consiglio comunale due delibere per la realizzazione di una palazzina con 12 appartamenti. Secondo ilrestodelcarlino.it