Ed eccoli qua Matteo Berrettini e l’ex di Amici il primo selfie insieme è la conferma

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini hanno deciso di non nascondersi più. Dopo settimane di indizi e supposizioni, la coppia è uscita allo scoperto condividendo con i fan la loro prima foto insieme. L’immagine, un selfie in ascensore, è stata pubblicata dalla ballerina sul proprio profilo Instagram: un momento di vita quotidiana che mostra il tennista 29enne sorridente accanto alla giovane compagna. A immortalare la scena è proprio lui, con il telefono in mano davanti allo specchio della cabina, in uno scatto tanto semplice quanto eloquente. La foto è parte di un carosello che Vanessa ha pubblicato in occasione del suo 22esimo compleanno, un giorno evidentemente speciale che ha scelto di condividere anche con chi la segue da tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it