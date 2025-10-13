Ecovandali contro Cristoforo Colombo | vernice su un quadro a Madrid

Gli attivisti di Futuro Vegetal - collettivo pro-clima spagnolo - tornano a far parlare, prendendo di mira un dipinto che raffigura Cristoforo Colombo. Dopo aver gettato della vernice rossa sulla facciata della Sagrada Familia (episodio avvenuto ad agosto, a Barcellona), stavolta è toccato al Museo Navale di Madrid. Domenica scorsa, due attivise di Futuro Vegetal hanno fatto irruzione all'interno del museo, dirigendosi verso il dipinto "Primo omaggio a Cristoforo Colombo" realizzato da José Garnelo. A quel punto hanno lanciato della vernice rossa biodegradabile in segno di protesta contro la celebrazione della Festa Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecovandali contro Cristoforo Colombo: vernice su un quadro a Madrid

In questa notizia si parla di: ecovandali - cristoforo

Ecovandali contro Cristoforo Colombo: vernice su un quadro a Madrid - "La scoperta dell'America è stata oppressione e sfruttamento", così le attiviste hanno imbrattato un dipinto al Museo Navale di Madrid ... Da ilgiornale.it

Trump restaura le statue di Cristoforo Colombo, decapitate durante le proteste del 2020 - I monumenti al navigatore genovese erano stati vandalizzati durante le proteste di Black Lives Matter dopo la morte dell’afroamericano George Floyd. Riporta ilsole24ore.com