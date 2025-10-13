Ecovandali contro Cristoforo Colombo | vernice su un quadro a Madrid

Gli attivisti di Futuro Vegetal - collettivo pro-clima spagnolo - tornano a far parlare, prendendo di mira un dipinto che raffigura Cristoforo Colombo. Dopo aver gettato della vernice rossa sulla facciata della Sagrada Familia (episodio avvenuto ad agosto, a Barcellona), stavolta è toccato al Museo Navale di Madrid. Domenica scorsa, due attivise di Futuro Vegetal hanno fatto irruzione all'interno del museo, dirigendosi verso il dipinto "Primo omaggio a Cristoforo Colombo" realizzato da José Garnelo. A quel punto hanno lanciato della vernice rossa biodegradabile in segno di protesta contro la celebrazione della Festa Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

