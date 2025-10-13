La terza puntata di Ecofuturo Tv è tutta dedicata all’ abitare sostenibile, con un viaggio tra soluzioni e innovazioni che ci permettono di vivere in case più confortevoli, sicure e rispettose dell’ambiente, riducendo al tempo stesso bollette ed emissioni. Dopo l’introduzione di Alessandro Macina, giornalista e scrittore, che ci ricorda quanto sia urgente investire nelle nostre abitazioni per vivere meglio e risparmiare, scopriamo le tecniche di Isolare, azienda che utilizza materiali riciclati per isolare gli edifici e garantire freschezza in estate e calore d’inverno. Il tema dell’energia torna con TEON e le sue pompe di calore, che oltre a scaldare in inverno rinfrescano in estate, rappresentando una scelta versatile e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecofuturo Tv, la terza puntata dedicata all’abitare sostenibile: il viaggio tra soluzioni e innovazioni