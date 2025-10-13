Eclissi e ritorno di Dio Teologie del XX secolo | nuovo libro dell' arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte

Parla di assenza e presenza di Dio nel nostro secolo il nuovo libro dell'arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto Bruno ForteEclissi e ritorno di Dio. Teologie del XX secolo”, da pochi giorni in libreria.Si tratta del quinto volume edito da Morcelliana di Forte, già docente di Teologia dogmatica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La scomparsa di Dio e il suo successivo ritorno hanno segnato l'orizzonte della storia del pensiero nel Novecento.

Teologie del XX secolo (Morcelliana, pagine 96, euro 10,00) è il nuovo libro di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto.

