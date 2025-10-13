Ecg e holter in farmacia nel Lazio Uap | Chiediamo lo stop immediato

(Adnkronos) – In merito all’annunciato avvio delle prestazioni di Ecg e Holter in telemedicina nelle farmacie del Lazio, l’Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), ricorda "che la delibera di Giunta Regionale (Dgr) 4612025 della Regione Lazio è illegittima, in quanto viola le norme nazionali, e crea disparità e rischi concreti per i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com