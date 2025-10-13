Ecco quali Xiaomi REDMI e POCO riceveranno HyperOS 3 a ottobre

Tuttoandroid.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro la fine di questo mese, l'aggiornamento che porta con sé HyperOS 3 dovrebbe essere disponibile per quasi 20 device L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

ecco quali xiaomi redmi e poco riceveranno hyperos 3 a ottobre

© Tuttoandroid.net - Ecco quali Xiaomi, REDMI e POCO riceveranno HyperOS 3 a ottobre

In questa notizia si parla di: xiaomi - redmi

Redmi K Pad si appresta a sbarcare in Europa con un nuovo nome: Xiaomi Pad Mini

HyperOS 3: ecco i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: prestazioni top e fotocamera da 200MP a -44% sul listino

xiaomi redmi poco riceverannoTutti gli smartphone Xiaomi, POCO e Redmi che non riceveranno HyperOS 3 - Ecco la lista completa degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 3 basato su Android 16. tuttoandroid.net scrive

Questi Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti (da settembre) - Nel corso delle prossime settimane vari smartphone Xiaomi, Redmi e POCO raggiungeranno la fine del loro ciclo vitale. Scrive gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Xiaomi Redmi Poco Riceveranno