Ecco perché ha ragione Mentana

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Mentana conosce troppo bene la lingua italiana, la politica, il clima d'odio che incendia l'Italia, lo scontro post ideologico che è perfino peggiore di quello ideologico che ha inghiottito il dibattito pubblico su Gaza per aver pronunciato quella parola, transumanza, per errore. Il problema è che ha ragione lui, anzi il riferimento da dizionario Zanichelli alle migrazioni stagionali degli animali al pascolo è perfino riduttivo rispetto alla denuncia che il direttore del Tg di La7 ha posto nel dibattito pubblico che si rifiuta di discuterla. Perché i palestinesi di Gaza, gli orrori di questi due anni di guerra, il tentativo di pace di Donald Trump ignorato dalla sinistra, lo spettacolo globale e propagandistico della Flotilla, la scomparsa degli ostaggi israeliani dal dibattito italiano hanno reso quelle persone non animali ma oggetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ecco perch233 ha ragione mentana

© Iltempo.it - Ecco perché ha ragione Mentana

In questa notizia si parla di: perch - ragione

perch233 ha ragione mentanaCerno: ecco perché ha ragione Mentana - Enrico Mentana conosce troppo bene la lingua italiana, la politica, il clima d’odio che incendia l’Italia, lo scontro post ideologico che ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Ha Ragione Mentana