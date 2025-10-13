Ecco perché ha ragione Mentana
Enrico Mentana conosce troppo bene la lingua italiana, la politica, il clima d'odio che incendia l'Italia, lo scontro post ideologico che è perfino peggiore di quello ideologico che ha inghiottito il dibattito pubblico su Gaza per aver pronunciato quella parola, transumanza, per errore. Il problema è che ha ragione lui, anzi il riferimento da dizionario Zanichelli alle migrazioni stagionali degli animali al pascolo è perfino riduttivo rispetto alla denuncia che il direttore del Tg di La7 ha posto nel dibattito pubblico che si rifiuta di discuterla. Perché i palestinesi di Gaza, gli orrori di questi due anni di guerra, il tentativo di pace di Donald Trump ignorato dalla sinistra, lo spettacolo globale e propagandistico della Flotilla, la scomparsa degli ostaggi israeliani dal dibattito italiano hanno reso quelle persone non animali ma oggetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
