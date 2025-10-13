Ecco perché è una transumanza Cerno | le pecorelle smarrite della sinistra
Transumanza è la parola del giorno. L'ha utilizzata Mentana per indicare i palestinesi che tornano a Gaza dopo la firma della tregua. Il direttore Tommaso Cerno sottolinea che è il termine più azzeccato anche per indicare le divisioni delle pecorelle della sinistra. “Le pecorelle smarrite sono quelle della sinistra - ribadisce Cerno - Il gregge si sta dividendo. Molti stanno tornando a casa, lontano dalla propaganda simboleggiata da Francesca Albanese che si sta rivelando l'ennesima invenzione per raccontare una questione palestinese che non esiste. Ecco perché è una transumanza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: perch - transumanza
Mentana definisce "transumanza" il ritorno forzato dei profughi di Gaza verso le macerie delle loro case. La Treccani descrive la transumanza come la migrazione stagionale del bestiame. Svelata la ragione del perché Mentana si è sempre opposto all'uso del - facebook.com Vai su Facebook
