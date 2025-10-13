Ecco perché è una transumanza Cerno | le pecorelle smarrite della sinistra

Transumanza è la parola del giorno. L'ha utilizzata Mentana per indicare i palestinesi che tornano a Gaza dopo la firma della tregua. Il direttore Tommaso Cerno sottolinea che è il termine più azzeccato anche per indicare le divisioni delle pecorelle della sinistra. “Le pecorelle smarrite sono quelle della sinistra - ribadisce Cerno - Il gregge si sta dividendo. Molti stanno tornando a casa, lontano dalla propaganda simboleggiata da Francesca Albanese che si sta rivelando l'ennesima invenzione per raccontare una questione palestinese che non esiste. Ecco perché è una transumanza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

