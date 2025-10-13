Ecco LeCornu bis | un governo di scopo per il bilancio
Domani il battesimo del fuoco, Le Pen e Mélénchon già preparano le mozioni di sfiducia. Macron sbuffa: "Rimettiamoci in carreggiata" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Francia: Macron nomina Lecornu primo ministro. L’impresa: formare il nuovo governo. In una situazione finanziaria disperata
Macron affida Matignon al 39enne Lecornu per rilanciare il governo
Francia, Lecornu: governo dovrà collaborare con opposizione
Nasce il nuovo governo di Sebastien Lecornu, primo Consiglio dei ministri il 14 ottobre Tutti i dettagli su Rainews.it
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze. La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Di @DavCarretta
Francia, nasce il Lecornu bis: “Un governo di scopo” - Dopo una prima rinuncia al Governo, Sebastien Lecornu ha deciso di provare a restare e creare il giusto team per il bene della Francia. Si legge su newsmondo.it
Francia, Lecornu Bis: nasce governo di scopo per la legge di bilancio - Un governo di scopo per l'approvazione della Legge di bilancio ed il rispetto delle tempistiche imposte dalla UE. Scrive teleborsa.it