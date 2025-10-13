Ecco la prova che cercavamo Garlasco cambia la storia del caso | cosa hanno in mano i pm
Il delitto di Garlasco è uno dei casi più intricati e discussi della cronaca italiana degli ultimi decenni. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi, una ragazza di 26 anni, fu trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli, a Garlasco, in provincia di Pavia. L’omicidio sconvolse l’Italia intera per la brutalità dell’aggressione e per l’apparente mancanza di un movente. Da allora, la vicenda ha generato anni di indagini, processi e controperizie, fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, nel 2015. Tuttavia, la certezza giudiziaria non ha mai messo a tacere i dubbi di chi ha sempre sostenuto che alcune prove fossero state trascurate o male interpretate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: prova - cercavamo
Cercavamo un porco… e non lo trovavamo! Per fortuna Giacinto di Uniauto ha sempre la Porche giusta per te! Da noi c’è di tutto: auto da sogno, velocità e stile… senza sporcarti le mani! #UniautoFrosinone #Porche #PorcoEPorche #AutoTop #Giacint - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive
Garlasco, Zurlo: “Indagine è ponte tibetano traballante”/ “Nessuna prova su Sempio, ma chiederanno processo” - Stefano Zurlo ha commentato le ultime novità sull'indagine su Garlasco definendola poco più che un ponte tibetano traballante di supposizioni infondate Sembra sgonfiarsi sempre di più la nuova ... Da ilsussidiario.net