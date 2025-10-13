Ecco la prova che cercavamo Garlasco cambia la storia del caso | cosa hanno in mano i pm

Il delitto di Garlasco è uno dei casi più intricati e discussi della cronaca italiana degli ultimi decenni. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi, una ragazza di 26 anni, fu trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli, a Garlasco, in provincia di Pavia. L’omicidio sconvolse l’Italia intera per la brutalità dell’aggressione e per l’apparente mancanza di un movente. Da allora, la vicenda ha generato anni di indagini, processi e controperizie, fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, nel 2015. Tuttavia, la certezza giudiziaria non ha mai messo a tacere i dubbi di chi ha sempre sostenuto che alcune prove fossero state trascurate o male interpretate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it