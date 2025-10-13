Ecco la lista civica di Roberto Fico alle elezioni Regionali in Campania ancora scontro con De Luca per i nomi nei simboli

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fico presenta il simbolo della sua lista civica: dentro personaggi della società civile, imprenditori del sociale e attivisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lista - civica

La lista civica di Tomasi. Spuntano i nomi dei papabili candidati

La lista civica per Acquaroli. Fraticelli spinge Gianni Giuli. Squadroni e Bordoni in campo

Sicurezza, la lista civica Ravenna al centro: "Il Comune deve investire nella figura del vigile di quartiere"

Regionali in Campania, Roberto Fico lancia la lista civica del presidente - «Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. Lo riporta ilmattino.it

lista civica roberto ficoListe pulite, Fico non molla - Roberto Fico annuncia «una lista Fico Presidente» e insiste sul codice etico per il Campo Largo. Segnala ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Lista Civica Roberto Fico