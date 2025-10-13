Ecco gli stipendi dei docenti dal 2026 come cambieranno per fascia di anzianità Ipotesi nel CCNL

Confronto all'ARAN serrato tra amministrazione e sindacati sul rinnovo del contratto collettivo nazionale che poterà a nuovi aumenti per tutte le categorie di lavoratori coinvolti. All’interno dell’ipotesi di rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, ARAN e sindacati stanno definendo anche i nuovi importi della retribuzione tabellare annua, aggiornati al 1° gennaio 2024 che poterà un aumento già a partire dal 2026, con in più la retroattività degli arretrati, dal momento che la decorrenza è al 2024. Le cifre, che si riferiscono alla quota annua per 12 mensilità (cui va aggiunta la tredicesima), variano in base all’anzianità di servizio e al ruolo ricoperto nel sistema scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it