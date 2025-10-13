Ecco gli ‘scheletri nell’armadio’ che Segre ricorda a Roccella | il fascismo fu parte attiva nella Shoah
All’affermazione della ministra della Famiglia Eugenia Roccella su fascismo e antisemitismo ha già risposto la senatrice a vita Liliana Segre, 95 anni, cittadina milanese con radici ebraiche, tra i pochi superstiti ai campi di sterminio (il 30 gennaio 1944, quando aveva 13 anni, fu deportata da Milano verso Auschwitz-Birkenau). Ha commentato la senatrice: “Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘gite’ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’antifascismo. . La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
