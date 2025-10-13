Ecco com' è The Hub la nuova casa dell' innovazione condivisa nel cuore di Mestre | VIDEO
Sarà inaugurato ufficialmente il 30 ottobre, ma da qui ai prossimi 20 giorni le porte saranno già aperte al pubblico con un programma di incontri e visite per raccontare il progetto. È così che dopo nove mesi di cantiere, debutta nel cuore di Mestre “The Hub - Human Bits”, spazio per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
