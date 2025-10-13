ecco come gli arabi sfruttano lo sport una chiacchierata con montague

Soldi e così sia. Certo, la gloria, le parole, bellissime, di Anna Danesi al Quirinale, i sacrifici e le ricompense. Certo, sudare per l’oro, l’odore degli spogliatoi ogni maledetta domenica, il nodo in gola prima di giocare un match point, sdraiarsi sul cemento, chiudere gli occhi e intuire qualcosa sulla felicità. Lo sport è questo ed è anche altro. È lecito scandalizzarsi ed è lecito giudicare, il mondo va in un’altra direzione. Più precisamente in medio oriente, Arabia Saudita, a casa del principe ereditario Mohammed bin Salman. È lui il vero protagonista di " Ingolfato " (pubblicato in Italia da 66thand2nd) l’ultimo libro di James Montague, autore nel 2024 di Fra gli ultras, un viaggio tra le curve del mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

