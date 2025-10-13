Ecco chi sono i tre premi Nobel all’economia e perché c’entra Mario Draghi

Quante volte è stato scritto, detto, che senza innovazione non c’è crescita. Ci voleva un premio Nobel per capirlo. Si spera, almeno. Il premio assegnato dall’Accademia svedese per l’economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, economista statunitente-israeliano della Northwestern University e, congiuntamente, Philippe Aghion, economista francese e Peter Howitt, canadese. La motivazione del premio è nei contributi che hanno dato nello spiegare come l’innovazione risulti un motore della crescita economica. In modi diversi i vincitori hanno infatti dimostrato che la distruzione creativa produce alcune conseguenze negative che devono essere gestite per poter arrivare davvero al progresso: il rischio è che altrimenti l’innovazione venga bloccata da chi ha interessi contrastanti, come grandi multinazionali o lobby. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco chi sono i tre premi Nobel all’economia e perché c’entra Mario Draghi

