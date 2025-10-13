Ecco Bambu | in Trentino la serata di teatro e danza contemporanei dall' Africa

Trentotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BAMBU” è un progetto che mira allo sviluppo delle relazioni culturali con l’Africa su basi di vero e concreto reciproco rispetto. Il suo scopo è favorire la circolazione di opere di danza e teatro contemporanei africani nel nostro paese offrendo al pubblico l’occasione di incontrare anche il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambu - trentino

bambu trentino serata teatroEcco Bambu: in Trentino la serata di teatro e danza contemporanei dall'Africa - “BAMBU” è un progetto che mira allo sviluppo delle relazioni culturali con l’Africa su basi di vero e concreto reciproco rispetto. Riporta trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bambu Trentino Serata Teatro