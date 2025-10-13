Eccellenza Montespertoli il capitano acciuffa il pari
MONTESPERTOLI 1 ZENITH PRATO 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi (65’ Fiaschi), Calonaci, Salvadori (65’ Lensi), Trapassi, Corradi, Corsi (69’ Gasparri), Bettoni, Lotti (50’ Granucci), Maltomini, Rosi (78’ Biliotti). All.: Sarti. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Geri (78’ Danti), Cela, Tempestini, Sinisgallo, Kouassi (60’ Moussaid), Banchelli (70’ Castiello), Del Pela, Parrini, Saccenti. All.: Settesoldi. Arbitro: Casale di Siena. Reti: 58’ Del Pela; 85’ Maltomini. MONTESPERTOLI – Al Marconcini di Baccaiano prosegue l’imbattibilità del Montespertoli, che grazie a un guizzo del proprio capitano riesce a riacciuffare il quotato Zenith Prato sull’1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - montespertoli
Eccellenza. Montespertoli, Granucci su rigore. Ma il Cecina riporta tutto in parità
Eccellenza. Terzo pari di fila per il Montespertoli. Maltomini in mezza rovesciata firma l’1-1
Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano, pari a Montespertoli
Campionato Eccellenza ? Asd Montespertoli-A.C. Fucecchio 1903 1-1 @mattiafiorinii ?Esordio positivo per il Fucecchio in questo campionato! Torniamo da Montespertoli con un punto dopo una partita tosta, fisica, ma giocata con carattere dai nostri r - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Eccellenza. Il Montespertoli si prepara al rientro - Vacanze finite per il Montespertoli, che oggi torna in campo al Molino del Ponte di Baccaiano per preparare il quarta stagione consecutiva in Eccellenza. Da lanazione.it