Eccellenza Montespertoli il capitano acciuffa il pari

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTESPERTOLI 1 ZENITH PRATO 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi (65’ Fiaschi), Calonaci, Salvadori (65’ Lensi), Trapassi, Corradi, Corsi (69’ Gasparri), Bettoni, Lotti (50’ Granucci), Maltomini, Rosi (78’ Biliotti). All.: Sarti. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Geri (78’ Danti), Cela, Tempestini, Sinisgallo, Kouassi (60’ Moussaid), Banchelli (70’ Castiello), Del Pela, Parrini, Saccenti. All.: Settesoldi. Arbitro: Casale di Siena. Reti: 58’ Del Pela; 85’ Maltomini. MONTESPERTOLI – Al Marconcini di Baccaiano prosegue l’imbattibilità del Montespertoli, che grazie a un guizzo del proprio capitano riesce a riacciuffare il quotato Zenith Prato sull’1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza montespertoli il capitano acciuffa il pari

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Montespertoli, il capitano acciuffa il pari

In questa notizia si parla di: eccellenza - montespertoli

Eccellenza. Montespertoli, Granucci su rigore. Ma il Cecina riporta tutto in parità

Eccellenza. Terzo pari di fila per il Montespertoli. Maltomini in mezza rovesciata firma l’1-1

Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano, pari a Montespertoli

Calcio Eccellenza. Il Montespertoli si prepara al rientro - Vacanze finite per il Montespertoli, che oggi torna in campo al Molino del Ponte di Baccaiano per preparare il quarta stagione consecutiva in Eccellenza. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Montespertoli Capitano Acciuffa