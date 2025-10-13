massese 0 real Forte Querceta 0 MASSESE: Gatti, Grasso (55’ Maffei), Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani (105’ Mariani), Centonze (70’ Grasselli), Caponi, Buffa, Marabese (74’ Baudi), Lucchesi (105’ Biagi). All. Marselli. REAL FQ: Pastine, Tofanelli (63’ Battisti), Mogavero, Michelucci (70’ Bartolini), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (63’ Lembo), Fantini (105’ Pinna), Borselli, Goh. All. Verdi. Arbitro: Poggianti di Livorno. Note: spettatori 270; angoli 2-5; ammoniti Ricci; recupero 0 e 7’. MASSA – Per la terza volta in poco più di un mese, è il segno ‘x’ a dominare la sfida tra Massese e Real Forte Querceta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il derby apuano finisce di nuovo in parità