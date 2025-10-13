Eccellenza Il derby apuano finisce di nuovo in parità
massese 0 real Forte Querceta 0 MASSESE: Gatti, Grasso (55’ Maffei), Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani (105’ Mariani), Centonze (70’ Grasselli), Caponi, Buffa, Marabese (74’ Baudi), Lucchesi (105’ Biagi). All. Marselli. REAL FQ: Pastine, Tofanelli (63’ Battisti), Mogavero, Michelucci (70’ Bartolini), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (63’ Lembo), Fantini (105’ Pinna), Borselli, Goh. All. Verdi. Arbitro: Poggianti di Livorno. Note: spettatori 270; angoli 2-5; ammoniti Ricci; recupero 0 e 7’. MASSA – Per la terza volta in poco più di un mese, è il segno ‘x’ a dominare la sfida tra Massese e Real Forte Querceta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - derby
Calendari dilettanti Eccellenza, subito derby
Eccellenza Subito derby Fabriano Cerreto-Jesina
Eccellenza. Il rinnovato Matelica atteso dal Fabriano. Mister Ciattaglia:: "Subito un derby»
Calcio, Eccellenza: finisce in pareggio 1-1 il derby tra Battipagliese ed Ebolitana - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, Eccellenza: Fossano e Pro Dronero pareggiano 1-1 nel derby della seconda giornata di Eccellenza B https://cuneodice.it/107534 #Sport #Calcio #CuneoeValli #Fossano - X Vai su X
Eccellenza. Il derby apuano finisce di nuovo in parità - massese 0 real Forte Querceta 0 MASSESE: Gatti, Grasso (55’ Maffei), Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani (105’ Mariani), Centonze (70’ Grasselli), Caponi, Buffa, Marabese ... msn.com scrive
Eccellenza. Viareggio vuole stupire. Real FQ, derby apuano - In Eccellenza sarà una settimana di fuoco con tre gare in otto giorni (mercoledì c’è il turno infrasettimanale). Secondo lanazione.it