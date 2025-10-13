Eccellenza Cerretese troppi errori e un gol annullato Non riesce a sfruttare la superiorità numerica

LARCIANESE 0 REAL CERRETESE 0 LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli (72’ Ndiaye), Marianelli, Salerno, Belluomini, Crecchi, Minardi (78’ Niccolai), Falorni (26’ Lucaccini), Rosselli (65’ Bolognini), Ba. All.: Cerasa. REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini (83’ Cappelli), Pievani (66’ Volpi), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara (69’ Mallardo), Bouhafa, Sogli. All.: Petroni. Arbitro: Alfieri di Nola. Note: Espulsi Salerno (L) al 20’ e Ba (L) al 71’ per doppia ammonizione. FUCECCHIO – Finisce a reti bianche il derby tra neo promosse disputato al Corsini di Fucecchio per la momentanea indisponibilità del Cei di Larciano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Cerretese, troppi errori e un gol annullato . Non riesce a sfruttare la superiorità numerica

