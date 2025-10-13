Eccellenza Ancora Tantone | punto prezioso del Belvedere al Porta Elisa contro la Lucchese
Pareggio prezioso del Belvedere sul campo della Lucchese in una sfida importante contro una nobile decaduta. Dopo essere passata in svantaggio la formazione di mister Nicola Giallini (nella foto) ha pareggiato con la seconda rete di fila di Enzo Tantone. La classifica: Zenith Prato 10, Lucchese 9, Viareggio 8, Belvedere 8, Fucecchio 8, Montespertoli 7, Real Forte Querceta 7, Massese 1919 (-2) 6, Real Cerretese 6, Larcianese 6, Fratres Perignano 5, Sporting Cecina 5, San Giuliano 5, Cenaia 1969 2, Castelnuovo Garfagnana 2, Pro Livorno 1919 Sorgenti 2, Sestese 2. LUCCHESE: Milan, Lorenzini, Mauro, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Ragghianti, Caggianese, Riad. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
