Ebrei vi odio tutti Cecilia Parodi condannata a un anno e mezzo per odio razziale
"Io odio tutti gli ebrei, odio tutti, tutti, gli israeliani dal primo all'ultimo. Odio tutti quelli che li difendono, i giornalisti, i politici, i paraculi, i vigliacchi. Tutti". Ancora: "Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza, avete rovinato il mondo, l'esistenza di tutti, ci avete depredato della giustizia, di ogni legge, di ogni diritto, vi odio, vi odio tutti". Le parole, pronunciate in un video con il suo volto in primo piano, rigato di lacrime, è di Cecilia Parodi. Nata a Genova, autrice di due romanzi, "La luce bianca del mattino" e "Davanti a una donna", secondo alcune biografie trovate on line "collabora con diverse radio e giornali", oltre a essere stata la fondatrice di un progetto, dal nome "Yohzer Gaza", nato insieme all'università Bicocca di Milano, per il sostegno dei professionisti gazawi nella creazione di reti a sostegno della salute mentale di bambini e famiglie nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ebrei - odio
Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale”
L’Australia insegna a combattere l’odio che vuole la morte degli ebrei
Ucei, legittimazione odio contro ebrei diventato virale
La mia battaglia sulla verità del cosiddetto genocidio, della falsa carestia che ha prodotto odio cieco verso gli ebrei mi ha inimicato molte persone. Ma la verità doveva venire fuori. L’avevo promesso: avrei messo in fila i fatti, con dati e numeri, non con opinioni. - X Vai su X
«Ebrei di m... bruciate tutti». Disprezzo e odio razziale nella scritta antisemita comparsa sulla saracinesca del panificio Kasher Roma 5778 di via Avicenna 15, in zona Marconi. L'hanno trovata i dipendenti del forno kosher, che hanno subito chiamato il 112. Vai su Facebook
"Ebrei vi odio tutti". Cecilia Parodi condannata a un anno e mezzo per odio razziale - La denuncia della senatrice a vita Liliana Segre dopo che la scrittrice le aveva rivolto delle offese antisemite. Scrive ilgiornale.it
«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale» - La scrittrice e attivista, in un video Instagram, aveva insultato la senatrice a vita e sostenuto di «odiare tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo». Riporta open.online