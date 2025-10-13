ebrei vi odio tutti cecilia parodi condannata a un anno e mezzo per odio razziale

"Io odio tutti gli ebrei, odio tutti, tutti, gli israeliani dal primo all'ultimo. Odio tutti quelli che li difendono, i giornalisti, i politici, i paraculi, i vigliacchi. Tutti". Ancora: "Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza, avete rovinato il mondo, l'esistenza di tutti, ci avete depredato della giustizia, di ogni legge, di ogni diritto, vi odio, vi odio tutti". Le parole, pronunciate in un video con il suo volto in primo piano, rigato di lacrime, è di Cecilia Parodi. Nata a Genova, autrice di due romanzi, "La luce bianca del mattino" e "Davanti a una donna", secondo alcune biografie trovate on line "collabora con diverse radio e giornali", oltre a essere stata la fondatrice di un progetto, dal nome "Yohzer Gaza", nato insieme all'università Bicocca di Milano, per il sostegno dei professionisti gazawi nella creazione di reti a sostegno della salute mentale di bambini e famiglie nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

