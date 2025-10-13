ea fc 26 obiettivi diouf ratings reload lista squadre da utilizzare per sbloccare la carta

Gli Obiettivi di El Hadji Malick Diouf Ratings Reload sono disponibili nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi completando i requisiti presenti nella sezione Eventi Live di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Il difensore senegalese è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. In calce a questo articolo potete consultare i requisiti per completare gli Obiettivi Guanto Di Sfida Definitivo di El Hadji Malick Diouf che ha ricevuto la carta speciale Ratings Reload. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

