È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Marco Orfeo imprenditore nel settore immobiliare
originario di Padova e molto conosciuto a Chieti. Ad annunciarlo con profondo dolore sono la compagna Ivana, il fratello Massimo con Barbara, l’adorata nipote Rachele e Fabio.“Un uomo tenero, affettuoso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
