E’ una Sangiovannese in grande spolvero Spazzata via la Baldaccio

Arezzo, 13 ottobre 2025 – È una Sangiovannese in grande crescita quella che ieri pomeriggio si è sbarazzata senza problemi della Baldaccio Bruni Anghiari, battuta 5 a 1 dopo una partita mai in discussione. I valdarnesi chiudono la pratica già nel primo tempo. Dopo appena 3 minuti Castrovilli firma il vantaggio, sbloccando subito la partita e accendendo l’entusiasmo del pubblico, numeroso sugli spalti del Fedini. Gli uomini di Calderini dominano il primo tempo, controllando il ritmo e costringendo gli avversari nella propria metà campo.Al 22? è Perin a raddoppiare, premiando una manovra corale precisa e incisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

