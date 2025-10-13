E' una pace legata con lo scotch Feltri | doccia fredda su Gaza

La tregua firmata a Gaza tra Israele e Hamas costituisce una speranza per il futuro della situazione mediorientale. Ma c'è anche chi non si fa troppe illusioni come Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale che, in collegamento con 4 di sera, sottolinea l'improbabilità che sia iniziata una pace davvero duratura tra le parti in causa. "Questa è una pace finta: una tregua legata con lo scotch" Vittorio Feltri a #4disera Weekend pic.twitter.comOPhjEggYbf — 4 di sera (@4disera) October 12, 2025 "Alla vicenda palestinese e israeliana manca qualcosa di definitivo - ha detto Vittorio Feltri - E' una pace con lo scotch destinato prima o poi a slabbrarsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

