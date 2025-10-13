È un vegetale non mangia più L’annuncio choc dell’ospite a Verissimo Toffanin in lacrime

Paola Caruso si è lasciata andare a una confessione privata e profondamente toccante durante la puntata di “Verissimo” del 12 ottobre. La showgirl, visibilmente provata, ha parlato con la voce rotta dall’emozione, fino a non riuscire più a trattenere le lacrime. In studio si è percepita tutta la tensione di un momento intimo e doloroso, in cui Paola ha deciso di aprirsi come mai prima d’ora, raccontando le difficoltà che sta affrontando nella sua vita, tra problemi personali e un senso di solitudine che la sta mettendo a dura prova. Il pubblico e la stessa Silvia Toffanin sono rimasti in silenzio, colpiti dall’intensità del suo racconto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it