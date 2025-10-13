È un vegetale non mangia più L’annuncio choc a Verissimo Silvia Toffanin in lacrime
Paola Caruso ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere di Verissimo, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della puntata del 12 ottobre. Con la voce rotta e gli occhi pieni di lacrime, la showgirl ha raccontato senza filtri il difficile periodo che sta vivendo, tra dolori familiari e solitudine. In studio, anche Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere l’emozione, lasciandosi coinvolgere dalla sincerità della sua ospite. Dopo la rottura con il compagno Gianmarco, con cui avrebbe dovuto sposarsi a maggio, Paola si è trovata ad affrontare una fase complicata della sua vita. Oltre alla fine della relazione, deve gestire la malattia della madre Wanda e le difficoltà del figlio Michele, sfide che metterebbero a dura prova chiunque. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
