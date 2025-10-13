È tornato l' appuntamento con Abitare Oggiriflettori puntati su tutto il mondo della casa

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna su ÈTV Abitare Oggi, il programma settimanale dedicato al mondo della casa e ai temi dell’abitare realizzato in collaborazione con Confabitare, associazione proprietari immobiliari. La terza stagione è tornata già dal 1° ottobre, con appuntamento fisso ogni mercoledì alle 21. Alla conduzione ci sarà la giornalista Simona Iannessa, affiancata dal presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni, con la partecipazione di ospiti esperti del settore. Il format resta fedele alla sua missione: si parlerà di locazioni, condominio, tasse, normative, bonus fiscali, sicurezza, rigenerazione urbana, senza trascurare i temi che hanno segnato la vita quotidiana di Bologna, dai cantieri del tram all’uso improprio dei portici, dalle case green e agli affitti brevi turistici, tema della prossima Convention Nazionale di Confabitare prevista il 28 e 29 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È tornato l'appuntamento con Abitare Oggi,riflettori puntati su tutto il mondo della casa