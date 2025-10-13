È stata la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

Wired.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mentre migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti sepolti sotto le macerie. Trump è arrivato in Israele, ma poi andrà in Egitto per il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Wired.it

200 stata la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

© Wired.it - È stata la giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi

In questa notizia si parla di: stata - giornata

Non è stata una giornata tranquilla. Jonathan Milan ha vinto la 17a tappa del Tour de France

F1, Max Verstappen: “Oggi è stata una giornata difficile, dobbiamo capire qual è il problema della macchina”

Cesena, giornata di presentazione per l'attaccante Marco Olivieri: "E' stata un'estate movimentata"

Cerca Video su questo argomento: 200 Stata Giornata Rilascio