È nato Leonardo L’annuncio più bello dalla coppia di Canale 5 secondo figlio

Una delle coppie più amate della televisione italiana ha appena vissuto uno dei momenti più emozionanti della propria vita. Dopo settimane di attesa e di silenzi pieni di dolcezza, i due volti noti del piccolo schermo hanno finalmente annunciato la nascita del loro secondo figlio, riempiendo i social di tenerezza e gratitudine. La notizia è arrivata nella serata di domenica 12 ottobre e in poche ore ha fatto il giro del web, suscitando una pioggia di auguri da parte di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo. >> “È un vegetale, non mangia più”. L’annuncio choc a Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori bis: è nato Leonardo Maria

