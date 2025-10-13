È morto trovato mummificato Antonio scomparso da 15 anni la scoperta choc grazie a una coincidenza

Il ritrovamento è avvenuto quasi per caso, ma ha svelato una delle storie più inquietanti e tristi degli ultimi anni in Spagna. A Valencia, in un quartiere popolare della città, i resti mummificati di un uomo di 86 anni sono stati scoperti nella sua abitazione dopo ben quindici anni dalla morte. Un mistero che lascia sgomenti e solleva domande profonde sulla solitudine, l’indifferenza e la burocrazia cieca che possono permettere a un essere umano di scomparire senza che nessuno se ne accorga. Tutto è iniziato con una segnalazione banale: un’infiltrazione d’acqua in un edificio del quartiere Fuensanta, provocata dalle forti piogge che negli ultimi giorni si sono abbattute sulla Comunità Valenciana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

