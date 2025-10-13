È morto lo stilista Cesare Paciotti

Cesare Paciotti, stilista e imprenditore, è  morto  all’età di 67 anni, lasciando un segno indelebile nel lusso e nel design italiano. Le sue  scarpe, immediatamente riconoscibili dal celebre  logo del pugnale  inciso su tacchi, fibbie e suole, hanno calzato red carpet e passerelle di tutto il mondo, rendendo il suo brand un  simbolo delle calzature made in Italy. Cesare Paciotti nasce nel 1958  in una  famiglia  già immersa nel mondo delle calzature: i  genitori, Cecilia e Giuseppe Paciotti, avevano fondato un laboratorio artigianale di  calzoleria, diventato noto per la qualità dei materiali e la cura dei dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

