È morto lo stilista Cesare Paciotti

Cesare Paciotti, stilista e imprenditore, è morto all’età di 67 anni, lasciando un segno indelebile nel lusso e nel design italiano. Le sue scarpe, immediatamente riconoscibili dal celebre logo del pugnale inciso su tacchi, fibbie e suole, hanno calzato red carpet e passerelle di tutto il mondo, rendendo il suo brand un simbolo delle calzature made in Italy. Cesare Paciotti nasce nel 1958 in una famiglia già immersa nel mondo delle calzature: i genitori, Cecilia e Giuseppe Paciotti, avevano fondato un laboratorio artigianale di calzoleria, diventato noto per la qualità dei materiali e la cura dei dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto lo stilista Cesare Paciotti

In questa notizia si parla di: morto - stilista

Giorgio Armani, morto lo stilista: aveva 91 anni. «Si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Ha lavorato fino all'ultimo»

Giorgio Armani, morto lo stilista: aveva 91 anni

Lutto nel mondo della moda, è morto Giorgio Armani: il grande stilista italiano aveva 91 anni

Cesare Paciotti, morto a 67 anni lo stilista marchigiano Malore fatale per lo stilista di Civitanova Marche - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Paciotti, morto a 67 anni lo stilista marchigiano Malore fatale per lo stilista di Civitanova Marche - X Vai su X

Cesare Paciotti, lo stilista trovato morto accanto al letto nella villa di Civitanova: stroncato da un malore, aveva 67 anni - Il celebre imprenditore calzaturiero e stilista civitanovese Cesare Paciotti, 67 anni, è stato stroncato da un malore. Segnala ilmessaggero.it

E' morto Cesare Paciotti, lo stilista che inventò lo stiletto rock - Lo stilista aveva creato un brand simbolo della moda e del Made in Italy, divenuto famoso in tutto il mondo ... Si legge su msn.com